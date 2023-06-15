В Петербурге усилены службы благоустройства из-за шторма

Горожан просят не посещать парки из-за штормового ветра.

В Петербурге коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Соответствующее распоряжение подписал председатель Комитета по благоустройству Сергей Петриченко из-за ожидаемого ухудшения погоды, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дорожные и садово-парковые предприятия, а также ГКУ "Курортный лесопарк" перешли в режим повышенной готовности. В комитете пояснили, что мера необходима для оперативного реагирования на возможные последствия стихии. Деревьям и элементам инфраструктуры предстоит противостоять сильному ветру, а службы должны быть готовы к любым чрезвычайным ситуациям.

Непогода начала проявляться ещё накануне вечером — за сутки выпало около 7 мм осадков. Сегодня синоптики предупреждают о штормовом ветре. При опасной силе порывов комитет будет закрывать огороженные сады, однако большинство городских парков ограждений не имеют, поэтому горожан попросили временно воздержаться от их посещения. Автомобилистам рекомендовано не парковаться рядом с неустойчивыми конструкциями и соблюдать дистанцию.

О случаях падения деревьев можно сообщать по телефону дежурной службы комитета: 576-14-83. Заявки будут направляться в работу немедленно.

Ранее мы сообщили о том, что в понедельник Петербург останется во власти уходящего циклона.

Фото: Magnific (tawatchai07)