Коммунальщиков из "ФЦ ГЦКС" задержали: их подозревают в мошенничестве

Правоохранительные органы имеют претензии к четверым представителям УК.

После обысков в отделениях управляющей компании "ФЦ ГЦКС" задержан руководящий состав и сотрудники предприятия. На данный момент известно, что под стражей находятся директор, бухгалтер и еще два представителя организации. Их обвиняют по статье за мошенничество в особо крупном размере. Днем 15 ноября в судебной инстанции определят меру пресечения для подозреваемых.

Напомним, что днем 13 ноября в домах и офисах коммунальщиков проводились проверки. Следствие считает, что петербуржцы похитили не менее одного миллиона рублей. Деньги были переданы жителями домов, чтобы УК расплатилась за предоставленные услуги с ГУП "ТЭК".

Фото: Piter.tv