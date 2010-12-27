В Петербурге обыскивают офисы "ФЦ ГЦКС": руководителей подозревают в мошенничестве

Также оперативники проверяют и квартиру директора управляющей компании.

Днем 13 ноября в Красносельском районе правоохранительные органы начали обыски в офисах и квартирах коммунальщиков из "Финансового центра ГЦКС". Об этом сообщают представители экономической полиции по региону. Мероприятия санкционированы прокуратурой после тщательной проверки деятельности организации. Внимание представителей закона привлекли многочисленные заявления петербуржцев.

Отметим, что под управлением "ГЦКС" находятся 112 жилых зданий на территории Красного Села. На данный момент в двух офисах компании работают оперативники. Также по информации от МВД, обыски проводятся в квартире директора организации по проспекту Ленина. Следствие полагает, что сотрудниками "ГЦКС" было похищено не менее одного миллиона рублей. Денежные средства должны были быть направлены в качестве оплаты поставки тепла от ГУП "ТЭК". Средства были собраны с жителей домов, но так и не направлены по назначению. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере.

В местное отделение были доставлены несколько сотрудников "ГЦКС". Они допрашиваются. Основной фигурант еще не задержан.

Фото: Piter.tv