На Комендантском проспекте появится новый многофункциональный центр

Новый центр расположится на участке 1, юго-западнее пересечения с рекой Каменкой.

В Приморском районе Санкт-Петербурга на Комендантском проспекте планируют построить современный многофункциональный центр для обслуживания населения. Проект здания уже согласован городским комитетом по градостроительству и архитектуре.

Новый центр расположится на участке 1, юго-западнее пересечения с рекой Каменкой. Здание будет отличаться оригинальным архитектурным решением: главный фасад выполнен в виде портала с панорамным остеклением, разделенного вертикальными пилястрами. Цокольный этаж проектировщики сделали утопленным относительно основных стен.

Территорию вокруг центра благоустроят: здесь появится автостоянка, велопарковки и зоны озеленения. Цветовая гамма фасадов в серо-бежевых тонах гармонично впишется в облик развивающегося района.

Проект разработан компанией "СК-Нева" по заказу ООО "Верхне-Каменская".

В посёлке Александровская появится новый спортивный комплекс.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре