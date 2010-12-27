Коммунальщики уничтожили два граффити с ленивцами

Рисунок на трансформаторную будку нанес художник Константин Брилевский.

Коммунальщики в Петербурге закрасили двух ленивцев на Приморском проспекте. Об этом 10 августа сообщили местные жители в социальных сетях.

Граффити нанес на трансформаторную будку художник Константин Брилевский. За этот рисунок его оштрафовали на три тысячи рублей. Оказалось, что Брилевский нарисовал его на будке, принадлежащей ЗСД. Автор хотел согласовать изображение с руководством, однако эти попытки не закончились ничем.

Напомним, ранее в Петербурге закрасили другое граффити с огромным ленивцем, но оно "вернулось".

Фото: Протестный Петербург / Телеграм.