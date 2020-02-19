Комитет ГД поддержал поправку о неприкосновенности экс-президентов

В настоящий момент законом закреплена неприкосновенность действующих президентов.

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки ко второму чтению проекта об изменении Конституции. Среди них поправка о неприкосновенности экс-президентов.

В настоящий момент законом закреплена неприкосновенность действующих президентов. Также предусматривается лишение неприкосновенности по статье 93 Конституции. Крашенинников отметил, что эта норма уже закреплена в федеральном законе. Поправка в Конституции сделают эти нормы более стабильными.

Напомним, ранее В Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы.