Комиссии маркетплейсов для селлеров выросли более чем на 58%

Комиссии маркетплейсов для селлеров с начала 2023-го по конец 2025 года выросли более чем на 58%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на подсчеты Ассоциации представителей электронной коммерции (АПЭТ) на базе данных аналитического сервиса Mpstats.

Отмечается, что за последний год комиссии площадок выросли в 1,5-2 раза. Так, комиссия Wildberries к концу 2025 года выросла до 26,3%. Кроме того, логистические затраты за весь период увеличились с 2,9% до 5,2%. В Ozon размер комиссии за три года вырос до 22,9%, а затраты на логистику поднялись до 10%. Суммарные расходы селлеров на услуги "Яндекс Маркета" увеличились до 18,3%.

Также в АПЭТ подсчитали рост базовой стоимости товаров. Показатель достиг отметки в 32%. При этом конечная цена для потребителя снизилась на 0,7%.

Фото: pxhere.com