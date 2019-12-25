Комедия "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя

Если бы губы Никанора Ивановича приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, и прибавить к этому дородности Ивана Павловича – вышел бы идеальный муж для купеческой дочери Агафьи Тихоновны.
Внимательное отношение к классике в сочетании с острым ощущением современности вылилось в спектакле Михаила Левшина в неожиданный результат. Сценическая версия пьесы, предложенная режиссером, была названа самой поэтической "Женитьбой" в Петербурге.
Длительность: 3 часа
Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44
Фото: komedianty.com
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