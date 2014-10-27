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Колтушское шоссе от проспекта Косыгина до КАД отремонтируют досрочно
Сегодня, 9:40
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Колтушское шоссе от проспекта Косыгина до КАД отремонтируют досрочно

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Протяженность участка составляет километр.

Колтушское шоссе от путепровода на проспекте Косыгина до КАДа отремонтируют в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Работы пройдут по заказу "Ленавтодора". Изначально планировалось начать ремонт в 2023 года, однако после зимы и многочисленных жалоб водителей к работам решили приступить раньше. На участке уложат усиленный асфальт: смесь, которая разрабатывается по методу объемного проектирования и подбирается под характеристики нагрузок и климата каждой конкретной магистрали. 

Объект стал участником национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что новая четырёхполосная автодорога появится в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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