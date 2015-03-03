Коллектив петербургского завода Toyota возобновил работу после летних каникул

Отпуск продлился с 26 июля по 8 августа, на это время ушел отдыхать весь коллектив завода.

В понедельник, 9 августа, завод Toyota в Петербурге вернулся к прежнему режиму работы в две смены после отпуска, передает издание Сar.ru.

Представители компании поделились, что за первые шесть месяцев текущего года предприятию удалось выпустить более 39,5 тыс. новых машин, что на треть больше показателей прошлого года. Такой успех аналитики связывают с продолжающимся увеличением продаж и соответствующим спросом на продукцию Toyota на территории России. Покупатели отдают предпочтение кроссоверу Toyota RAV4, который приобрели свыше 19 тыс. раз. Также россиянам нравится бизнес-седан Camry, его приобрели 14,9 тыс. раз.

С завода в Петербурге модели экспортируют в Беларусь, Армению и Казахстан.

Ранее мы писали, что в Петербурге загорелся авиационный завод.

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