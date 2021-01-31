Количество задержанных на несогласованном митинге в Петербурге достигло 165

По последним данным "ОВД-Инфо", в Петербурге задержали на несогласованной протестной акции 165 человек. Информация актуальна на 14:45.

Всего по России задержаны 1823 человека, больше всего — в Москве.

Piter.TV сообщал о задержаниях на Пионерской площади, Сенной площади. Также в автозак забирали людей с Московского проспекта, когда те двигались в сторону Законодательного Собрания города.

Ранее мы опубликовали видео, как полицейские жестко задержали журналиста Тимура Хаджибекова. Он работал в жилетке с надписью "Пресса". Правоохранители также подверглись нападению со стороны митингующих.

Видео: Piter.TV