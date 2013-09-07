Количество вредных выбросов от котельных в Петербурге сократилось более чем в 5,5 раза

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что в Петербурге уменьшилось количество вредных выбросов от котельных. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Количество вредных выбросов уменьшилось в 5,5 раза. Речь идет о выбросе диоксида серы и частиц сажи.
Окончание газификации всех котельных планируется до 2026 года
Владимир Кириллов,вице-губернатор Петербурга
Отмечается, что добиться соответствующего результата удалось благодаря переходу на более экологичные виды топлива.
Ранее мы сообщали о том, что метростроители завершили проходку тоннеля до границы станции "Казаковская".
Фото:pixabay
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