Колесникова заявила о "трансформации" в лидера протестов в Белоруссии

Она подчеркнула, что ещё месяц назад не согласилась бы с таким утверждением.

Член координационного совета оппозиции Мария Колесникова в интервью газете "Коммерсантъ" заявила о "трансформации" в лидера протестов в Белоруссии.

Журналисты спросили у неё — понимает ли она, что становится лидером протестного движения в республике. Колесникова ответила положительно. При этом она подчеркнула, что ещё месяц назад не согласилась бы с таким утверждением.

А сейчас, конечно, со мной происходят трансформации очень большие. Мария Колесникова, белорусский политик

Она добавила, что сейчас принимает много решений, которые могут влиять на ситуацию с протестами. Колесникова заявила, что ей тяжело из-за возложенной на неё ответственности. Она поблагодарила свою команду и белорусов за поддержку и рассказала, что её мотивация — добиться свободы людей, которые сейчас находятся в СИЗО или тюрьмах.

Я понимаю, что, пока они не на свободе, я не смогу спокойно жить.

Ранее оппозиция Белоруссии объявила о создании партии.

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