Кокорин хочет получать 4 миллиона евро в год, но "Зенит" отказывается столько платить

Футбольный клуб готов предложить игроку контракт на 2,5 миллиона евро в год.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно, что Форвард "Зенита" Александр Кокорин участвует в переговорах с питерским клубом о заключении нового контракта. На данный момент стороны не могут прийти к какому-то решению. Об этом рассказали в "БИЗНЕС Online".

Согласно данным издания, Кокорин планирует получать 4 миллиона евро в годи и заключить контракт на четыре года. Именно такую сумму форвард получал до своего тюремного заключения.

На данный момент футбольный клуб готов предложить игроку контракт на 2,5 миллиона евро в год.

Ранее мы писали, что Кокорина впервые сфотографировали в форме "Сочи".

Фото: wikipedia.org

