Кокорина впервые сфотографировали в форме "Сочи"

Александр Кокорин впервые попал в объективы камер в форме футбольного клуба "Сочи". Снимок был размещен в соцсетях грозненского "Ахмата" и очень быстро удален.
На фотографии Кокорин стоит в компании полузащитника грозненцев Дениса Глушакова. В описании к посту было написано, что игроки наблюдали за матчем "Сочи-Ахмат" на предсезонке в Турции.
Еще 21 января команда "Сочи" на своем официальном сайте объявила о договоренности по аренде Кокорина. После этого форвард отказался выступать за команду и был переведен в "Зенит-2". Позднее владелец клуба Бори Ротенберг сказал, что договорился с игроком.
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