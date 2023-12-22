Книги библиотеки Маяковского привезут на выставку ВДНХ

Из Петербурга будет отправлено 1,5 тыс. книг, которые будут расположены на специальных стеллажах под брендом библиотеки.

Книги из Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского будут представлены публике на международной выставке-форуме "Россия", проходящей сейчас на ВДНХ. Об этом представители учреждения сообщили изданию "Петербургский дневник".

По словам сотрудников библиотеки, в 2024 году они проведут Международный день книгодарения в рамках международной выставки-форума "Россия" в Москве. Из Петербурга будет отправлено 1,5 тыс. книг, которые будут расположены на специальных стеллажах под брендом библиотеки. Любой посетитель сможет ознакомиться с представленными книгами и взять понравившуюся литературу с собой. Для этого не потребуется читательский билет библиотеки Маяковского.

Книги на выставке можно будет оставить себе. Акция, которая пройдёт с 20 по 25 февраля, получила название "От сердца к сердцу, из рук в руки".

Каждый день на стеллажи будут выкладываться по 250 книг, которые люди смогут забрать с собой.

.Ранее мы сообщили о том, что научный сезон на выставке "Россия" откроет Петербург.

Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"