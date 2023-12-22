Книги библиотеки Маяковского привезут на выставку ВДНХ

Книги из Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского будут представлены публике на международной выставке-форуме "Россия", проходящей сейчас на ВДНХ. Об этом представители учреждения сообщили изданию "Петербургский дневник".
По словам сотрудников библиотеки, в 2024 году они проведут Международный день книгодарения в рамках международной выставки-форума "Россия" в Москве. Из Петербурга будет отправлено 1,5 тыс. книг, которые будут расположены на специальных стеллажах под брендом библиотеки. Любой посетитель сможет ознакомиться с представленными книгами и взять понравившуюся литературу с собой. Для этого не потребуется читательский билет библиотеки Маяковского.
Книги на выставке можно будет оставить себе. Акция, которая пройдёт с 20 по 25 февраля, получила название "От сердца к сердцу, из рук в руки".
Каждый день на стеллажи будут выкладываться по 250 книг, которые люди смогут забрать с собой.
.Ранее мы сообщили о том, что научный сезон на выставке "Россия" откроет Петербург.
Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"
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