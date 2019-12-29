Клишас: упоминание бога может появится в третей главе Конституции

Ранее упомянуть Бога в основном законе страны предложил Патриарх Кирилл.

Тезисы про Бога могут появиться в отдельной статье третьей главы основного закона. Об этом РИА "Новостям" рассказал сенатор Андрей Клишас, который является сопредседателем рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции.

По словам чиновника принцип светского государства в Конституции страны останется. Он закреплен в 14-й и 28-й статьях высшего правового акта РФ.

Чиновник отметил, что упоминание Бога в Констиуции позволит уважить память предков, которые "с верой в Бога" передали потомкам "великую страну".

Ранее мы писали о том, что премьер-министр заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке.

Видео: Youtube / Университет СИНЕРГИЯ