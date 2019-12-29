Клишас: упоминание бога может появится в третей главе Конституции

Тезисы про Бога могут появиться в отдельной статье третьей главы основного закона. Об этом РИА "Новостям" рассказал сенатор Андрей Клишас, который является сопредседателем рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции.
По словам чиновника принцип светского государства в Конституции страны останется. Он закреплен в 14-й и 28-й статьях высшего правового акта РФ.
Чиновник отметил, что упоминание Бога в Констиуции позволит уважить память предков, которые "с верой в Бога" передали потомкам "великую страну".
Ранее мы писали о том, что премьер-министр заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке.
Видео: Youtube / Университет СИНЕРГИЯ
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