Клип с детской песней Baby Shark собрал рекордные 10 млрд просмотров на YouTube

Видеоклип южнокорейской образовательной компании Pinkfong ("Розовый телефон") Baby Shark Dance ("Танец детеныша акулы") собрал на видеохостинге YouTube 10 млрд просмотров. Это рекорд для платформы. Об этом сообщается на странице компании в Тwitter.
Снят был этот видеоролик более чем в 100 вариациях на 11 языках мира. На видео мальчик и девочка исполняют танец-зарядку и поют про детеныша акулы и его семью.
Впервые на YouTube видео появилось в 2016 году. При этом год назад видеоролик попал в Книгу рекордов Гиннеса, он был признан самым просматриваемым на YouTube-канале.
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Видео: YouTube / Pinkfong Baby Shark - Kids" Songs & Stories
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