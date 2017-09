Клип группы "Ленинград" номинировали на известную британскую премию UK Music Video Awards

Видео представлен в категории "Лучшее иностранное альтернативное видео" 2017 года.

Клип группировки "Ленинград" на песню "Кольщик" номинировали на известную британскую премию UK Music Video Awards в нескольких категориях, в том числе он представлен как "Лучшее иностранное альтернативное видео" 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба премии.

Вместе с российской группой в идентичной категории числится американский музыкант Бек с клипом "Up All Night" и электронная группа из Австралии The Avalanches с видеоклипом "Subways".

Помимо этого, клип группировки попал в категории "Лучший монтаж видео" и "Лучшие визуальные эффекты".

Награждение победителей пройдет 26 октября в Лондоне.

Видео: youtube.com / Ленинград | Leningrad