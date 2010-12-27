Климатическая точка невозврата настигнет человечество в 2035 году

На исправление ошибок у общества остается 17 лет.

Через 17 лет человечество не сможет изменить климатические процессы, связанные с потеплением. О точек невозврата после пагубной деятельности людей заявил научный журнал Earth System Dynamics. В издании опубликовали статью с исследованием необратимых последствий изменения температур.

По мнению автора статьи, рубикон наступит в 2035 году. Мировой науке необходимо не допустить повышение средней температуры воздуха более чем на два градуса по Цельсию. Деятель видит возможность избежать катастрофы при помощи отказа или сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу планеты.

Напомним, что ученые обнаружили новый вид вируса Эбола у летучих мышей‍.

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