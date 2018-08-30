Мыши стали носителями еще одной разновидности вируса Эбола.

Ученые обнаружили новый вид вируса Эбола у летучих мышей. Как отмечают исследователи, открытие штамма получило название Бомбали. По сведениям деятелей науки, находка у переносчика была выявлена впервые. Ранее вирус обнаруживался только у заболевшей особи.

Авторы исследования считают, что именно летучие мыши являются возбудителями лихорадки Эбола. Конкретную опасность ученые нашли в двух видах животных, которые соседствуют с людьми и часто живут в домах.

На данный момент это уже шестая разновидность вируса. Он также может заражать человеческие клетки, но степень его воздействия на организм пока что не изучена.

Специалисты предупреждают жителей Сьерра-Леоне о том, чтобы они не приближались с живым или мертвым летучим мышам, а также еде и воде, которыми могли питаться животные. Убивать мышей также не рекомендуют: трупы начинают распространять инфекцию.

Напомним, что недавно ученые обнаружили ос-паразитов, живших 60 млн лет назад. Их назвали в честь "Чужого".

Фото и видео: YouTube