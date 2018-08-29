Ос-паразитов, живших 60 млн лет назад, назвали в честь "Чужого"

Страшных паразитов, живших в личинках мух, назвали как киногероя фильма ужасов.

Немецкие ученые в технологическом институте Карлсруэ обнаружили предков современных ос, которым насчитывается более 60 миллионов лет. Как отмечают деятели науки, животные были паразитами. Их внешний вид напоминает образ киношного "Чужого", поэтому найденные древние особи получили наименование именно в честь данного персонажа.

Окаменевши останки была найдены в личинках мух. Для этого пришлось использовать специальную рентгеновскую установку микротомографии. Чтобы сделать открытие, ученым пришлось рассмотреть более 1,5 тысяч окаменелых личинок, которые датированы эпохой палеогена. Известно, что образцы были взяты с территории современной Франции. Они хранились в музеях Базеля и Стокгольма.

Напоним, что ранее мы писали, что козам больше нравятся счастливые люди.

Фото и видео: YouTube/NPG Press