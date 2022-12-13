Клещи покусали почти тысячу петербуржцев за неделю

За это время зарегистрировали два случая заболевания клещевым энцефалитом и 10 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

За неделю, с 12 по 18 мая, в больницы Петербурга обратились 984 человека из-за укусов клещей. Из них 226 человек – дети до 17 лет. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре города.

За это время зарегистрировали два случая заболевания клещевым энцефалитом и 10 случаев заболевания клещевым боррелиозом. За неделю специалисты проверили 1218 клещей. У насекомых выявляли наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита. Пять клещей оказались заражены. Боррелиоз переносили 356 насекомых из 1178 проверенных.

За шесть дней прививки от вирусов поставили 2,2 тысячи человек.

Неделей ранее от клещей пострадали более 700 жителей Петербурга. Один из пациентов заразился клещевым энцефалитом.

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