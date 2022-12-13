За неделю от клещей пострадали более 700 жителей Петербурга

Один из пациентов заразился клещевым энцефалитом.

В Петербурге с 5 по 11 мая клещи покусали 704 жителей Петербурга. В медицинские организации обратились 146 детей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу.

В черте города пострадали от укусов 87 человек. Чаще всего насекомые кусали людей в Курортном и Пушкинском районах. В список "опасных" районов вошел и Красносельский район.

Один из пациентов заразился клещевым энцефалитом. Еще пять человек подхватили клещевой боррелиоз.

За минувшую неделю прививки от инфекций, которые переносят клещи, сделали 2,5 тыс. человек, среди них более 760 детей.

Ранее на Piter.tv: директора школы Невского района обвинили в получении взяток.

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