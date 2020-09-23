Китайский фильм "Восемь сотен" возглавил мировой прокат в 2020 году

Его общие сборы месяц спустя после премьеры выросли до 426 млн долларов.

Китайский фильм о войне "Восемь сотен" возглавил мировой прокат в 2020 году. Заработав спустя месяц после премьеры 426 млн долларов, он обогнал предыдущего лидера "Плохие парни навсегда" (424 млн долларов). Об этом сообщает Comic Book.

Сюжет основан на реальных событиях. 26 октября 1937 года, Японо-китайская война. 400 солдат из 524-го полка 88-й дивизии Народно-революционной армии Китая четыре дня и четыре ночи ведут оборону склада Сыхан в Шанхае от Императорской армии Японии.

Бюджет фильма составил 85 млн долларов. Эксперты прогнозируют, что его общие сборы могут вырасти до 445 млн долларов.

Между тем, экранизация мультфильма "Мулан", которая своим сюжетом должна была привлечь внимание китайцев, пока надежд не оправдала. Фильм собрал в Китае 36,3 млн долларов, во всем мире – 57 млн долларов.

"Довод" Кристофера Нолана заработал в мировом прокате 250 млн долларов, из них 61 млн долларов в Китае. Бюджет картины составил 200 млн долларов.

Ранее мы писали, что "Роскосмос" снимет первый художественный фильм на МКС.

Видео: YouTube / Kino Cinema