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В Петербурге при участии китайской компании может открыться частный крематорий
Сегодня, 19:03
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nadezhda_sib

В Петербурге при участии китайской компании может открыться частный крематорий

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Инвесторы собираются делать ставку на экологичность.

В Петербурге может появиться частный крематорий. В качестве инвесторов рассматривают липецкую компанию ООО "Феникс" и поставщика кремационного оборудования из Китая, сообщила "Фонтанка.ру". 

Компания может создать ритуальный комплекс с залами прощания и современным экологически чистым оборудованием. Именно за счет этого "Феникс" планируют конкурировать с государственным крематорием на Шафировском проспекте. Кроме того, там будут принимать безналичный расчет. 

.На данный момент инициатива обсуждается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что хулиганы подожгли в парадной на Кондратьевском дымовую шашку. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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