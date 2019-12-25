В Петербурге при участии китайской компании может открыться частный крематорий

Инвесторы собираются делать ставку на экологичность.

В Петербурге может появиться частный крематорий. В качестве инвесторов рассматривают липецкую компанию ООО "Феникс" и поставщика кремационного оборудования из Китая, сообщила "Фонтанка.ру".

Компания может создать ритуальный комплекс с залами прощания и современным экологически чистым оборудованием. Именно за счет этого "Феникс" планируют конкурировать с государственным крематорием на Шафировском проспекте. Кроме того, там будут принимать безналичный расчет.

.На данный момент инициатива обсуждается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что хулиганы подожгли в парадной на Кондратьевском дымовую шашку.

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