Хулиганы подожгли в парадной на Кондратьевском дымовую шашку

Двое хулиганов подожгли в жилом доме дымовую шашку и затем скрылись с места преступления. Теперь злоумышленников разыскивают, они являются, предположительно, подростками.
Инцидент произошел днем в парадной дома №42 по Кондратьевскому проспекту, сообщил "Мегаполис".
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что два молодых человека подожгли дымовую шашку, а затем вышли на улицу. Жильцы дома пожаловались на густой дым в парадной и едкий запах.
На месте работали сотрудники МЧС и "скорой помощи".
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Октябрьский суд Петербурга отметил 300-ю эвакуацию.
Фото: pixabay.com
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