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Хулиганы подожгли в парадной на Кондратьевском дымовую шашку
Сегодня, 18:40
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nadezhda_sib

Хулиганы подожгли в парадной на Кондратьевском дымовую шашку

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Густой дым в парадной напугал жильцов дома.

Двое хулиганов подожгли в жилом доме дымовую шашку и затем скрылись с места преступления. Теперь злоумышленников разыскивают, они являются, предположительно, подростками. 

Инцидент произошел днем в парадной дома №42 по Кондратьевскому проспекту, сообщил "Мегаполис"

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что два молодых человека подожгли дымовую шашку, а затем вышли на улицу. Жильцы дома пожаловались на густой дым в парадной и едкий запах. 

На месте работали сотрудники МЧС и "скорой помощи". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Октябрьский суд Петербурга отметил 300-ю эвакуацию

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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