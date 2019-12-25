Хулиганы подожгли в парадной на Кондратьевском дымовую шашку

Густой дым в парадной напугал жильцов дома.

Двое хулиганов подожгли в жилом доме дымовую шашку и затем скрылись с места преступления. Теперь злоумышленников разыскивают, они являются, предположительно, подростками.

Инцидент произошел днем в парадной дома №42 по Кондратьевскому проспекту, сообщил "Мегаполис".

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что два молодых человека подожгли дымовую шашку, а затем вышли на улицу. Жильцы дома пожаловались на густой дым в парадной и едкий запах.

На месте работали сотрудники МЧС и "скорой помощи".

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