Китай обогнал Россию по производству и продаже вооружения

Теперь РФ занимает третью строчку в рейтинге, уступая КНР и США.

Китай обогнал Россию и занял второе место в рейтинге по производству и продаже вооружения, уступив только США. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Согласно данным за 2017 год, продажи американских компаний достигали 226,6 млрд долларов. В свою очередь российские наторговали на 37,7 млрд долларов. Впервые за все время СИПРИ получил данные о продажах Китая за 2015-2017 гг., которые ранее были неизвестны. Оказалось, что в 2017 году китайские компании выручили от оружейных заказов 54,1 млрд долларов и, таким образом, обогнали российские.

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Видео: YouTube / OP Info, Rumoaohepta7