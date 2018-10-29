Легендарная рок-группа "Kiss" отыграет в Петербурге "последний концерт" в рамках прощального тура. Об этом заявили организаторы коллектива.
Известно, что прощальный тур под названием "Тур End Of The Road Tour" станет самым ярким в истории музыкальнгого коллектива.
Отметим, что помимо США и России "Kiss" проедет и по Европе.
Группа KISS основанна в Нью-Йорке в январе 1973 года. Музыканты играют в жанрах глэм-рок, шок-рок и хард-рок. Также коллектив известен сценическими макияжами и концертными шоу, сопровождающимися различными пиротехническими эффектами.
Ранее мы сообщали о том, что организаторы "Евровидение-2019" придумали новый девиз для конкурса
Видео:KISS Films/вк