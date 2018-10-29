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Kiss отыграет в Петербурге "последний концерт"

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Концерт прогремит в Ледовом дворце.

Легендарная рок-группа "Kiss" отыграет в Петербурге "последний концерт" в рамках прощального тура. Об этом заявили организаторы коллектива. 

Известно, что прощальный тур под названием "Тур End Of The Road Tour" станет самым ярким в истории музыкальнгого коллектива.

Отметим, что помимо США и России "Kiss" проедет и по Европе.

Группа KISS основанна в Нью-Йорке в январе 1973 года. Музыканты играют  в жанрах глэм-рок, шок-рок и хард-рок. Также коллектив известен сценическими макияжами и  концертными шоу, сопровождающимися различными пиротехническими эффектами. 

Ранее мы сообщали о том, что организаторы "Евровидение-2019" придумали новый девиз для конкурса

Видео:KISS Films/вк

Теги: группа kiss , концерт kiss
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура Музыка

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