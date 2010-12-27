Организаторы "Евровидение-2019" придумали новый девиз для конкурса

Девизом международного песенного конкурса станет "Позволь себе мечтать".

У "Евровидение-2019" появился новый девиз для конкурса. Об этом сообщили организторы мероприятия.

Так, девизом международного песенного конкурса станет "Позволь себе мечтать".

Этот вдохновляющий слоган представляет и символизирует все, что касается песенного конкурса "Евровидение". Речь идет об интеграции, о разнообразии, о единстве. Стоя на сцене, позволяя себе мечтать о победе на "Евровидении", будьте достаточно смелыми, достаточно уверенными, выступая перед мировой аудиторией. Это то, о чем стоит мечтать заявил исполнительный директор песенного конкурса Йон Ола Санд

Напомним, что 64-й по счету конкурс "Евровидение" состоится на этот раз в Израиле. Полуфигнал назначен на 14 и 16 мая.

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