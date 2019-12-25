Вице-губернатор Поляков поздравил Пролетарский завод с 200-летним юбилеем

Пролетарский завод празднует 200-летие.

11 сентября Пролетарский завод в Санкт-Петербурге отмечает двухсотлетие. Вице-губернатор города Кирилл Поляков подчеркнул, что за два столетия на предприятии трудились целые поколения инженеров и рабочих. Именно они, по его словам, создавали промышленную мощь Северной столицы.

В рамках торжественного мероприятия Кирилл Поляков от имени губернатора Александра Беглова вручил коллективу завода благодарность. Он отметил профессионализм и преданность делу, которые позволяют предприятию уверенно смотреть в будущее.

Своё поздравление вице-губернатор опубликовал в личном канале в мессенджере "Макс". В тексте он пожелал заводу новых достижений, производственных побед и многих лет успешной работы на благо Петербурга и всей страны.

Ранее сообщалось, что маршрут троллейбуса № 46 временно изменили.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков