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Территорию киностудии "Леннаучфильма" выставят на торги
Сегодня, 13:37
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Территорию киностудии "Леннаучфильма" выставят на торги

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Киностудия имени Горького избавляется от непрофильных активов.

Киностудия имени Горького выставит на продажу земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге общей стоимость на 4 млрд рублей. Она продает свои непрофильные активы для реконструкции и увеличения производственных мощностей компании. Об этом сообщил "Коммерсант"

В Петербурге на торги отправится территория бывшей киностудии "Леннаучфильма". Она занимает 19, 5 тысяч квадратных метров. 

Гендиректор киностудии Сергей Зернов считает, что продажи приведут к технологическому усовершенствованию студии и дадут ей возможность снимать фильмы на новом уровне. 

В Москве компания планирует продать три имущественных комплекса, две бывшие автобазы Минкульта, а также пионерский лагерь "Буревестник" в Московской области. 

Киностудия имени Горького была основана в 1915 году. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге завершился срок сдачи заявок на реконструкцию оранжерей Таврического сада

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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