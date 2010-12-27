Территорию киностудии "Леннаучфильма" выставят на торги

Киностудия имени Горького избавляется от непрофильных активов.

Киностудия имени Горького выставит на продажу земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге общей стоимость на 4 млрд рублей. Она продает свои непрофильные активы для реконструкции и увеличения производственных мощностей компании. Об этом сообщил "Коммерсант".

В Петербурге на торги отправится территория бывшей киностудии "Леннаучфильма". Она занимает 19, 5 тысяч квадратных метров.

Гендиректор киностудии Сергей Зернов считает, что продажи приведут к технологическому усовершенствованию студии и дадут ей возможность снимать фильмы на новом уровне.

В Москве компания планирует продать три имущественных комплекса, две бывшие автобазы Минкульта, а также пионерский лагерь "Буревестник" в Московской области.

Киностудия имени Горького была основана в 1915 году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге завершился срок сдачи заявок на реконструкцию оранжерей Таврического сада.

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