Кингисеппские таможенники обнаружили 40-килограммовую партию монет

Более полутора тысяч незадекларированных монет обнаружили в багаже иностранца сотрудники таможенного поста МАПП Ивангород на российско-эстонской границе. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Поздно вечером на таможенный пост МАПП Ивангород прибыл легковой автомобиль с двумя гражданами Эстонии, которые заявили сотрудникам таможни об отсутствии у них товаров для декларирования.

При контроле багажа таможенники обнаружили дорожные сумки, доверху набитые коробками с различными монетами. Всего иностранцы пытались перевезти через границу 1668 монет, их общий вес составил 38,5 кг. Большинство денежных знаков имеют индивидуальную упаковку с пояснительными надписями.

Монеты направлены на экспертизу для идентификации, установления их статуса и рыночной стоимости. Некоторые монеты имеют надписи, например, "Napoleon Bonaparte and the French in Malta 1798", "Nikolaus Copernicus (1473-1543)" и другие. Специалисты определят историческую и культурную ценность всех изъятых монет.

Ранее кингисеппские таможенники обнаружили в багаже эстонца военные награды с нацистской символикой.

Фото: пресс-служба СЗТУ