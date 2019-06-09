Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям

Перед этим его несколько раз ударили ножом.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын казнил одного из своих генералов, кинув того в аквариум с голодными пираньями. Об этом сообщает издание Daily Star, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что погибшего генерала, заподозрили в подготовке переворота. Его несколько раз ударили ножом, после чего бросили в кишащую пираньями воду. Неизвестно, умер ли генерал от кровоточащих ран, или от нападения рыб.

Ким правит через запугивание. Многие враги государства были казнены публично. Он хочет, чтобы все знали, даже его приближенные, что никто не застрахован от мучительной смерти, если он заподозрит их в предательстве,

— цитирует источник Daily Star.

Напомним, что Ким Чен Ын пришел к власти в 2011 году. По неподтвержденным данным за время правления он казнил около 16 высокопоставленных чиновников.

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