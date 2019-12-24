Видео: Кевин Спейси снова появился в образе Фрэнка Андервуда

Видео под названием "KTWK" (англ. "Kill Them With Kindness", рус. "Убейте их добротой») появилось на YouTube-канале артиста.

В обращении от лица персонажа сериала "Карточный домик" и "бывшего президента США" Фрэнка Андервуда Спейси поздравляет подписчиков с Рождеством и рассказал о том, что в минувшем году он "вернул себе здоровье". Актер рассказал, что внес несколько изменений в свою жизнь. Каких – не уточнил.

Он также рассказал, что в предстоящем 2020 году хочет отдать голос за то, чтобы в мире было больше добра.

"Я знаю, о чем вы сейчас подумали. "Он это серьёзно?". Я абсолютно серьёзен", – заявил Спейси.

"Когда кто-то сделает нечто, что вам не понравится, можете и дальше с ним бороться. А можно сдержать пыл и сделать нечто неожиданное. Можете сразить их своей добротой", – добавил актер.

Пользователи соцсетей предположили, что пространная речь актера связана с предстоящими президентскими выборами в США, которые пройдут в ноябре 2020 года.

Ранее в отношении актера было прекращено несколько дел, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах. Последнее из них было закрыто в июле. В начале осенью умер массажист, который также обвинял актера.

Несмотря на закрытые эпизоды, разбирательства и расследования вокруг других эпизодов возможного сексуального домогательства актера к сотрудникам театра Old Vic продолжается.

В последний раз в образе Фрэнка Андервуда Спейси появился в декабре 2018 года.

"Они пытались нас разлучить, но то, что есть между нами, слишком прочное. Мы с вами всем делились. Я рассказывал вам свои самые сокровенные секреты, показал, на что способны люди, шокировал своей честностью, но чаще всего я бросал вам вызов и заставлял вас думать. Вы верили мне, хотя знали, что не стоит это делать. Вы хотите, чтобы я вернулся...", – заявлял тогда актер.

Поклонники актера предположили, что это обращение стало реакцией на закрытие сериала "Карточный домик", последний сезон которого прошел без участие Спейси после обвинений в домогательствах, самым громким из которых стало обращение актера Энтони Рэппа.

Видео: YouTube / Kevin Spacey