В США умер массажист, который обвинил Кевина Спейси в домогательствах

Рассмотрение дела должно было начаться летом 2020 года.

В США скончался мужчина, который обвинил Кевина Спейси в домогательствах.

Мужчина, массажист по профессии, обвинял популярного актера в домогательствах в доме Спейси на сеансе массажа в 2016 году. Разбирательство по существу в суде было назначено на июнь 2020 года. Сейчас адвокаты Кевина Спейси сообщили, что истец скончался 11 сентября, о чем адвокаты потерпевшего сообщили суду. Причины смерти мужчины не раскрываются.

Ранее, летом 2019 года, прокуратура сняла с Кевина Спейси обвинения в насилии в отношении сына бывшей телеведущей Хизер Юнру.

Фото: fwdlife.in