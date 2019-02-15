Кэтти Перри и Орландо Блум помолвлены: история романтической любви

Отношения Орландо Блума и Кэти Перри напоминают сериал, так как они то расстаются, то снова встречаются, а теперь и вовсе женятся.

Певица Кэти Перри рассказала в своем Instagram о помолвке с актером Орландо Блум. Однако, первой об этом рассказала мать девушки, она разместила фото в своем Facebook с подписью " Смотрите, кто обручился". На снимке влюбленная пара стоит под аркой в форме сердца и смотрят друг на друга влюбленными глазами.

После этого фото разместили и сама певица, и ее жених Орландо Блум. На селфи певица и Орландо заглядывают в кадр, на переднем плане видна рука с кольцом.

Начало отношений Орландо Блума и Кэти Перри

Об их романе общественность заговорила после того, как на after-party "Золотого глобуса" артисты не стесняясь флиртовали друг с другом. В этом же году парочку увидели на концерте Адель и на Гавайях. Потом актер даже познакомил свою возлюбленную с сыном Флинном. Многие посчитали это серьезным шагом, так как Блум обещал своей бывшей жене познакомить своего ребенка только с той женщиной, с которой у него все серьезно.

Другие все равно продолжали считать Орландо Блума ловеласом, они не верили, что с Кетти у них все серьезно. Как бы то ни было, роман Кэти и Орландо бурно развивался, и не заметить, насколько страстные отношения между ними, было невозможно. Так, в августе Интернет взорвали пикантные фотографии с отдыха пары на Сардинии. Орландо отдыхал в чем мать родила, Кэти была в купальнике. И хотя мужское достоинство актера таблоиды преду¬смотрительно закрасили, кадры не обсуждал только ленивый.

В сентябре 2016 Перри переехала к своему возлюбленному и тут у них возникли споры насчет домашних животных. У Кэти есть две кошки, а у Орландо собака, которые не смогли бы жить в одном доме. Кошки остались в доме Кэти с няней. Певицу это совсем не радовало. Однако, глобально ничего не предвещало беды. И вот после вручения "Оскара" в марте 2017 года представители пары огорошили общественность заявлением о расставании артистов. Потом стало известно, что на одной из вечеринок в честь кинопремии Блум заигрывал с наследницей многомиллионного состояния Эрин Маккейб. Это и послужило причиной разрыва.

Жизнь после расставания

После расставания с Орландо Блумом Кети Пэрри заметили в ресторане с актером фильма "Сумерки" Робертом Паттисоном. Потом СМИ стали приписывать певице роман с Райаном Филиппом, но тот дал в своем Twitter опровержение.

Орландо Блум в это время отдохнул с неизвестной брюнеткой на острове Сен-Бартельми, прогулялся с грузинской пианисткой Хатией Буниатишвили по Парижу, провел вечер с актрисой Ниной Добрев. После чего журнал People сообщил, что актер погрузился в новые отношения.

Воссоединение Кэти Перри и Орландо Блума

Не прошло и полугода, как Блум и Перри появились вместе на концерте Эда Ширана в Нью-Йорке. Объятия, поцелуи и прочие нежности тут же засняли на смартфоны окружающие. После этого их видели вместе на побережье Санта-Барбары и на Мальдивах.

И вот, наконец-то, пара официально объявила о своей помолвке.

Фото: открытые источники; orlandobloom/ Instagram; katyperry/ Instagram

Видео: Katy Perry/ Youtube