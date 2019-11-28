Учёные нашли способ борьбы с алкогольной зависимостью

Для этого нужна инъекция кетамина.

Учёные из Университетского колледжа Лондона нашли способ, как сократить употребление алкоголя. Пресс-релиз опубликован на сайте MedicalXpress.

В ходе эксперимент ученые пришли к выводу, что помочь в этом может одноразовая доза кетамина. В эксперименте приняли участие 90 человек, склонные употреблять спиртное. Все давали стакан пива и задание, после которого напиток можно выпить. В первый день участникам дали пиво, а во второй запретили это делать, на третий день всем сделали инъекцию кетамина.

В итоге у людей уменьшило желание пить спиртное, при этом эффект сохранился на протяжении девяти месяцев.

Ранее ученые назвали безопасную дозу алкоголя для мужчин и женщин.