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Кеннеди-младший заявил о биолабораториях США, разбросанных по всему миру

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Политик рассказал об опасной деятельности Пентагона.

Американские биологические лаборатории, создающие различные виды оружия, разбросаны по всему миру, в том числе и на территории Украины. Соответствующее заявление в рамках общения с предпринимателем, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском сделал кандидат на пост главы государства Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му лидеру Белого дома Джону Кеннеди. Беседа состоялась в ходе  мероприятия Twitter Spaces

Если мы не в состоянии вести переговоры с нашими противниками по таким вопросам, как искусственный интеллект, то теперь существуют экзистенциальные угрозы - и это не просто ИИ, это еще и разработка биологического оружия.

Роберт Кеннеди-младший, политик

Политик дал понять общественности что лаборатории США создают "все виды отвратительного биологического оружия"

Минобороны: США не давали обязательств по безопасности биоисследований.

Фото и видео: YouTube / Tom Crown

Теги: twitter spaces, биолаборатории, илон маск, пентагон, роберт кеннеди-младший
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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