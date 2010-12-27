Кемеровчанин выставил на продажу кота-экстрасенса за 5 млн рублей

Житное видит приведение и духов, а также помогает связаться с потусторонним миром.

Житель Кемерово решил продать своего кота за 5 миллионов рублей. В объявлении мужчина указал, что животное является экстрасенсом, и через него можно связаться с потусторонним миром.

Местным СМИ продавец рассказал, что завысил стоимость, чтобы привлечь внимание к продаже питомца, однако не будет возражать, если кто-то приобретет его за указанную сумму. Хозяин кота рассказал, что все равно верит в необычные способности "британца" и вспомнил случай, когда кот отказался входить в дом, который мужчин с семьей хотел купить. Позднее соседи рассказали, что в нем проживала бабушка с дурной славой.

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Фото: скриншот Авито

Фото: pixabay.com