Казань: 27-летний педофил надругался над 8-летней девочкой и проводил ее до дома

Появились подробности этого уголовного дела и видео от МВД Республики Татарстан с задержанным.

В Казани задержали подозреваемого в изнасиловании 8-летней девочки, которое произошло 11 декабря 2017 года. В отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера с лицом не достигшим 14-летнего возраста".

Как стало известно, 11 декабря в 15 часов 30 минут девочка возвращалась домой из школы. К ней сзади подошел незнакомый мужчина, зажал ей рот рукой и потащил к подъезду 9 этажного дома. Там он нажал первую попавшуюся кнопку и попросил открыть подъезд, объяснив, что забыл ключи дома. Когда дверь открылась, мужчина вызвал лифт. Вместе со своей жертвой он поднялся на лифте на 9 этаж и прошел на чердак. Там он и совершил свои гнусные деяния. Девочка не кричала, так как сильно была напугана.

После изнасилования извращенец проводил девочку до дома. При этом он прошел мимо метери, которая встречала ребенка, и скрылся. Девочка, придя домой, рассказала маме о случившимся, и та обратилась в полицию.

В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 12 декабря по подозрению в совершении преступления задержан нигде не работающий 27-летний Адель Шарафиев. Весной 2017 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж и разбой. СУ СК РФ по Республике Татарстан

По результатам биологической экспертизы была установлена причастность Шарафиева к изнасилованию малолетней. Преступник заключен под стражу. Проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото и видео: МВД РТ