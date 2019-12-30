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Казахский полузащитник Бауыржан Исламхан будет тренироваться вместе с "Зенитом" в Катаре
Сегодня, 22:49
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Казахский полузащитник Бауыржан Исламхан будет тренироваться вместе с "Зенитом" в Катаре

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Футболист находится в статусе свободного агента.

"Зенит" поприветствовал полузащитника Бауыржан Исламхана. В статусе свободного агента футболист будет тренироваться вместе с сине-бело-голубыми на сборах в Катаре. 

Игрок национальной сборной Казахстана будет находиться в расположении "Зенита" на просмотре. За родную сборную он сыграл 44 матча и забил три мяча. 

В петербургском клубе рассказали, что Исламхан выступает на позиции атакующего полузащитника и действует в центре поля и на левом фланге. 

Ранее Piter.TV опубликовал расписание товарищеских матчей "Зенита" на зимних сборах. 

Фото: "Зенит" / Telegram 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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