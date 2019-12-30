Казахский полузащитник Бауыржан Исламхан будет тренироваться вместе с "Зенитом" в Катаре

Футболист находится в статусе свободного агента.

"Зенит" поприветствовал полузащитника Бауыржан Исламхана. В статусе свободного агента футболист будет тренироваться вместе с сине-бело-голубыми на сборах в Катаре.

Игрок национальной сборной Казахстана будет находиться в расположении "Зенита" на просмотре. За родную сборную он сыграл 44 матча и забил три мяча.

В петербургском клубе рассказали, что Исламхан выступает на позиции атакующего полузащитника и действует в центре поля и на левом фланге.

Ранее Piter.TV опубликовал расписание товарищеских матчей "Зенита" на зимних сборах.

Фото: "Зенит" / Telegram