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Картину Виктора Цоя "Рождение звезды" продадут за 900 тысяч рублей

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Торги состоятся 26 июня.

В пятницу, 14 июня, стало известно, что картину Виктора Цоя "Рождение звезды"  выставят на торги. Об этом сообщили в пресс-службе аукциона "12-й стул".

Известно, что картина была написана в рождественский сочельник 1985 года вместе. К художественному произведению приложили руку художники Андрей Медведев и Лидия Шульгина. Организаторы торгов заявили, что  звезда на картине выполнена рукой Виктора Цоя.

Начальная цена лота составит 900 тысяч рублей. Торги состоятся 26 июня.

Ранее мы сообщали о том, что Ален Делон доставлен в госпиталь с сильными головными болями.

Видео:кадры из фильма "Игла"
 

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Категории: Лента новостей, Общество, Культура, Музыка,

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