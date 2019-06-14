Картину Виктора Цоя "Рождение звезды" продадут за 900 тысяч рублей

Торги состоятся 26 июня.

В пятницу, 14 июня, стало известно, что картину Виктора Цоя "Рождение звезды" выставят на торги. Об этом сообщили в пресс-службе аукциона "12-й стул".

Известно, что картина была написана в рождественский сочельник 1985 года вместе. К художественному произведению приложили руку художники Андрей Медведев и Лидия Шульгина. Организаторы торгов заявили, что звезда на картине выполнена рукой Виктора Цоя.

Начальная цена лота составит 900 тысяч рублей. Торги состоятся 26 июня.

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