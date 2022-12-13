Картину петербургского художника Дмитрия Шагина изъяли с выставки в Москве

В полотне "День тельняшки" усмотрели политический подтекст. При этом лозунг на картине был придуман задолго до СВО, ранее претензий к нему не предъявлялось.

С выставки Всероссийского музея декоративного искусства в Москве убрали картину петербургского художника, лидера творческой группы "Митьки" Дмитрия Шагина под названием "День тельняшки". Руководство учреждения мотивировало своё решение тем, что в полотне присутствует политический подтекст: его усмотрели в тексте "Митьки никого не хотят победить" на плакате, который держат персонажи картины. Сам художник рассказал "Фонтанке", что не устроивший цензоров лозунг был придуман ещё в 80-х годах и не имеет никакого отношения к политике, тем более − к СВО на Украине.

По словам Шагина, лозунг "митьков" придумал художник Владимир Шинкарев. К ему не предъявляли каких-либо претензий с момента создания в 1984 году. Кроме того, картина была принята государственным музеем и Министерством культуры.

А потом вдруг они почему-то написали бумагу, что нужно картину изъять, потому что она носит какой-то политический подтекст, который они в ней увидели. То есть бред какой-то уже! Я, конечно, в шоке от всего! Ну, что делать, — я картину спас, приехал в Москву, вчера ее забрал, сейчас повезу в Петербург. Дмитрий Шагин, художник, лидер творческой группы "Митьки"

Также художник уточнил, что на выставке висел и печатный баннер с изображением всех участвовавших в экспозиции картин-открыток. Надпись на репродукции картины Шагина замазали несмываемой краской, от которой теперь будет сложно избавиться.

Фото: предоставлено Дмитрием Шагиным для "Фонтанки"