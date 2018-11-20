На 58-м Венецианском биеннале свои картины представит петербургский художник

В этом году выставка посвящена Эрмитажу.

На 58-й Венецианской биеннале представят работы петербургского художника и сценографа Александра Шишкина-Хокусая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

В этом году выставка посвящена Эрмитажу.

Конечно, работы старых мастеров, по понятным причинам, не экспонируем, но работы современных художников связаны с великим музеем сюжетно, тематически, по смыслу. Семен Михайловский, комиссар российского павильона

На данный момент идет обсуждение вопроса, касающегося участия и других художников. Также на биеннале может приехать режиссер Александр Сокуров (он ранее снял фильмы, посвященные Эрмитажу и Лувру).

Петербургский художник Александр Шишкин-Хокусай окончил художественно-постановочный факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. С 1998 года он стал членом Союза художников России. Также он является лауреатом Премии Станиславского, театральных премий "Золотая маска" и "Золотой софит".

Фото: Эрарта