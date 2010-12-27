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Эрмитаж покажет в Петербурге выставку из русского павильона Венецианского биеннале
Сегодня, 13:58
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arteliseev

Эрмитаж покажет в Петербурге выставку из русского павильона Венецианского биеннале

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Об этом рассказал директор музея Михаил Пиотровский.

Заявление было сделано в рамках проекта "Диалоги", очередная встреча которого состоялась на острове Новая Голландия 24 августа. Петербуржцам и гостям города работы представят в первой половине 2020 года. Планируется, что выставку разместят в комплексе Главного штаба. 

Вероятно, что работы покажут в Москве, Астане и Амстердаме. Проект так называемых "гастролей" российского павильона придумал режиссер Александр Сокуров.

Отметим, что экспозиция была выставлена на Венецианском биеннале в 2019 году.

Напомним, ранее стала известна дата выхода второй части фильма "Черная пантера".

Фото: Pixabay

 

 

 

Теги: венецианский биеннале, выставка, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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