Каршеринг не справился с управлением и налетел на столб на 3-м Верхнем переулке

Вечером во вторник, 23 июня, петербуржцы поделились фотографиями с места происшествия на 3-м Верхнем переулке.
Водитель каршеринга не справился с управлением и налетел на разделительный столб на парковке у "Леруа Мерлен". Пострадал ли кто-то, неизвестно.
В комментариях люди негодуют.
Как же мы по вам скучали )) (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.)
отметил один из петербуржцев.
Ранее мы писали, что момент ДТП с байком и фургоном на Васильевском острове попал на видео.
Фото: vk.com/spb_today
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все