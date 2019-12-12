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Каршеринг не справился с управлением и налетел на столб на 3-м Верхнем переулке

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Власти города возобновили работу каршеринга несколько дней назад.

Вечером во вторник, 23 июня, петербуржцы поделились фотографиями с места происшествия на 3-м Верхнем переулке.

Водитель каршеринга не справился с управлением и налетел на разделительный столб на парковке у "Леруа Мерлен". Пострадал ли кто-то, неизвестно.

В комментариях люди негодуют.

 Как же мы по вам скучали )) (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.)

отметил один из петербуржцев. 

Ранее мы писали, что момент ДТП с байком и фургоном на Васильевском острове попал на видео.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: дтп с каршерингом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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