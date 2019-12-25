Журналисты назвали три внутренних причины нестабильности на Украине.

Политическая борьба внутри украинского правительства сейчас становится все более ожесточенной, что грозит нанести еще больший ущерб стране, чем боевые действия. К такому выводу пришел иностранный журнал The Economist. Его авторы пояснили в публикации что в центре властных интриг стоит глава офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак. В издании упомянули о том, что в военном плане у властей много сложностей, называя в качестве таковых отсутствие соглашения о режиме прекращении огня, продвижение российских войск в Сумской области и на Донбассе, а также временную или окончательную приостановку поставок американского вооружения активное использование Москвой ракет и БПЛА.

Но украинская военная драма это лишь одна сторона истории. Не меньшую тревогу вызывает внутренний политический фон - раскол, чистки и междоусобные распри, которые могут разрушить страну изнутри. статья иностранного СМИ

Журналисты обратили внимание аудиторина три ключевых сюжета во внутренней политике на Украине. Речь идет ооб антикоррупционном деле, начатое в отношении вице-премьера Алексея Чернышева, а также слухах о возможных кадровых перестановках в кабинете министров и назначении на должность премьер-министра Юлии Свириденко. Последней темой для обсуждения стали возобновившиеся попытки смещения с должности начальника Главного управления разведки Министерства по обороны. Относительно последнего The Economist пишет о том, что сохранить пост, "по крайней мере пока", чиновнику помогла позиция американской администрации при Дональде Трампе, которая выступает против смены руководства военного ведомства.The Economist признает, что "жестокие интриги во власти" и ее централизация неудивительны на Украине, так как в стране почти три с половиной года ведется конфликт высокой интенсивности.

Economist: премьер Британии стремительно теряет авторитет.

Фото: pxhere.com