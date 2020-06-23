Момент ДТП с байком и фургоном на Васильевском острове попал на видео

На месте происшествия появились сотрудники дорожной полиции.

На Васильевском острове произошло ДТП с участием мотоцикла. На 8-9 линиях байк с двумя пассажирами врезался в фургон "Фольксваген", который решил сделать разворот на дороге. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv.

На месте происшествия появились сотрудники дорожной полиции и машина скорой помощи. Пострадавшая женщина от госпитализации отказалась.

Ранее мы сообщали о том, что мост у крепости Копорье протаранила иномарка. Машина съехала с возвышенности.

Видео: Piter.tv