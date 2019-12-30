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Видео: карманница вытащила телефон у пенсионерки в магазине на Зины Портновой

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Инцидент произошел 8 января.

Женщина обокрала пенсионерку в магазине на улице Зины Портновой, 36. Видео с камер наблюдения появилось в Сети.

По информации "78.ru", от действий неизвестной пострадала 60-летняя петербурженка. После похода в магазин она лишилась мобильного телефона. Записи с камер показали, что в карман пожилой женщины залезла воровка. К счастью, потерпевшей удалось сохранить в безопасности свой кошелек: она держала его в руках. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге неизвестные обворовали женщину почти на 380 тыс. рублей

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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